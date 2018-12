Lieferando schluckt Foodora, Lieferheld und pizza.de Das Ende des Wettbewerbs der Essenslieferdienste?

Von den beiden größten Playern auf dem deutschen Markt bleibt nur noch einer: Die Delivery Hero SE überlässt ihr operatives Deutschlandgeschäft dem einstmaligen Konkurrenten aus den Niederlanden, Takeaway.com. Lieferheld, Pizza.de und Foodora gehen an die Niederländer – die die Delivery-Marken zugunsten ihrer eigenen, Lieferando, verschwinden lassen wollen. Die in Berlin ansässige Delivery Hero SE erhält dafür 508 Millionen Euro in bar sowie Takeaway-Aktien im Wert von 422 Millionen Euro. Mit einem Aktienanteil von 18 Prozent ist die Delivery Hero SE damit der zweitgrößte Anteilseigner von Takeaway.com.