Lieferdienst: Delivery Hero will Essenslieferungen profitabel machen

Delivery Hero will noch in diesem Jahr mit Essenslieferungen Geld verdienen. Das Essensliefergeschäft solle voraussichtlich im zweiten Halbjahr die Gewinnschwelle erreichen, teilte der weltweit tätige Dax-Konzern am Montagabend mit. Im vierten Quartal werde mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) zwischen 0 und 100 Millionen Euro gerechnet. In die Prognose fließt bereits das Ergebnis des kürzlich übernommenen spanischen Konkurrenten Glovo mit ein.