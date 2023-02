Luftfahrt Insolvenzverwalter setzt Frist für Angebote für den Flughafen Hahn

Der Airport liegt unter den 21 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland nach der Passagierzahl auf Platz 14. Von Januar bis November 2022 zählte er 1,23 Millionen Fluggäste. Vor zehn Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen.



