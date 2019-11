Lufthansa Miles & More: Einfacher und weniger gerecht

Das klappte nur begrenzt. Denn bereits in der vorigen Woche kursierte unter Vielfliegern ein Schreiben seines Konzernkollegen Joost Greve, der als „Head of Loyality“ die Kundenbindung managt. Der kündigte einen Umbau von Miles & More an und deutete Details an wie mehr Transparenz, eine kürzere Laufzeit für die Eliteränge wie Frequent Traveller oder Senator – und dass diese begehrten Statuskarten sowie die damit verbundenen Privilegien vom Lounge-Zugang bis zu Vorrang bei ausgebuchten Flügen „vor allem durch Flüge mit unseren Fluglinien erreicht werden“. Die Reaktion der Kundschaft war mehr als skeptisch. „Es ist sehr schwammig, aber konkret genug, um uns Top-Kunden zu verunsichern“, so ein Top-Kunde der Lufthansa. „Lufthansa wertet Vielfliegerprogramm ab“, titelte prompt die Schweizer Branchenseite Aerotelegraph.ch ihre Geschichte.