Lufthansa Nur das Ende des Anfangs

Die meisten Geschäftspartner dürften auf Zeit spielen. Viele sind wie der Flugzeughersteller Airbus selbst in Not. Und vor allem die Flughäfen wollen durch Zugeständnisse an die Lufthansa nicht andere Fluglinien zu ähnlichen Forderungen ermuntern. „Wir müssen angesichts der niedrigeren Einnahmen eigentlich unsere Preise eher erhöhen als senken“, erklärt ein führender deutscher Flughafenmanager im Hintergrund. Zudem dürfte der Verhandlungsdruck bestenfalls bei den deutschen Flughäfen Wirkung zeigen, wo die Lufthansa als in der Regel größter Kunde Einfluss hat. „In Airports wie Peking oder New York wird Spohr hören, wenn es euch bei uns zu teuer ist, landet doch anderswo“, vermutet der Flughafenmanager.