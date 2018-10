Mobilfunkantennen Telekom hilft Telefonica Deutschland bei Netzanbindung

Telefonica holt sich Hilfe bei der Anbindung ihrer Mobilfunkantennen. Sie schließt mindestens 5000 Standorte an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom an. Die will die Mieterlöse in den Netzausbau investieren.