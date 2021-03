Musikindustrie Lukrative Musikrechte: KKR und BMG gründen eine Band

Eigene Duftmarken gesetzt



Tatsächlich hat auch BMGs alter und künftiger Partner KKR in jüngerer Zeit eigene Duftmarken in dem Geschäft gesetzt. Im Januar 2021 hatte KKR die Mehrheit am Musikkatalog des Songwriters und Leadsängers der Band „OneRepublic“, Ryan Tedder, erworben. Zudem ist KKR an weiteren Musikunternehmen beteiligt, darunter an Gibson Brands und Alpha Theta (auch bekannt als Pioneer DJ).