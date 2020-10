Musikindustrie „Was passiert, wenn ich meine Firma aufteile?“

Tatsächlich wird schon die Renaissance der Branche gefeiert, weil die Umsatzzahlen nicht mehr schrumpfen, sondern wachsen. Ist das wirklich die Wende?

Ja, wir sind auf dem Weg, in absehbarer Zeit alte Rekordmarken in der Definition des traditionellen Musikmarktes zu erreichen, also im klassischen Publishing- und Recorded Music-Geschäft. Da gehen wir stramm auf die alte Höchstmarke von 25 Milliarden Dollar zu. Aber das interessante wird sein: Ist das dann noch die alte Industrie, wie wir sie kennen und wie sie einmal definiert worden ist? Es ist ein Fehler zu glauben, dass diese Entwicklung eindimensional verläuft und sich nur der Anteil des Streamings am Gesamtkonsum erhöht. Denn das hieße schlicht, die wachsende Bedeutung der Kataloge und ihren Anteil an der Wertschöpfung innerhalb der Konzerne zu übersehen. Dabei wird jetzt extrem viel in Bewegung kommen. In England gibt es plötzlich Fonds, die sagen, na ja, jetzt, wo ich ohne komplexe Geschäftsmodelle einfach in die Monetarisierung der Rechte über digitale Medien investieren kann, schauen wir doch einfach mal, welche Bewertung da möglich ist. Und dann stellen wir plötzlich fest, die traditionelle Industrie steht unter Druck, diese Bewertung in Anbetracht der eigenen Kostenstruktur überhaupt noch mitzumachen.