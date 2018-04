Die US-Cafékette Starbucks will ihr Personal nach eigenen Angaben stärker für ethnische Diskriminierungen sensibilisieren und schließt dafür vorübergehend 8000 Niederlassungen in den USA. Die Aktion solle am Nachmittag des 29. Mai stattfinden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach werden 175 000 Mitarbeiter geschult, wie sie Diskriminierung in den Läden verhindern können.