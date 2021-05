Nach Tod von Heinz Hermann Thiele Knorr-Bremse-Erben ziehen sich bei Lufthansa zurück – Aktie fällt

Thiele hatte die Rettung der Lufthansa aus der Corona-Krise zur Zitterpartie gemacht, weil er sich als Großaktionär bis zum letzten Moment weigerte, die Bedingungen der Teilverstaatlichung zu akzeptieren. Der Abschlag auf den Börsenkurs bei der Platzierung ist ungewöhnlich groß. Entsprechend ging die Aktie am Freitag um 6,4 Prozent auf 10,18 Euro in die Knie. Ein Händler sagte, der Preisnachlass habe womöglich mit der Erwartung zu tun, dass die geplante Kapitalerhöhung um drei Milliarden Euro kurz bevorstehe. Daher wollten Investoren im Vorfeld nicht mehr zugreifen.



Anders als bei den Mehrheitsbeteiligungen am Lkw- und Bahn-Zulieferer Knorr-Bremse und am Bahntechnik-Konzern Vossloh hatten Thieles Erben sich nicht ausdrücklich dazu bekannt, an dem Lufthansa-Aktienpaket festzuhalten. Thieles Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sollen bis zum Jahresende in eine Familienstiftung eingebracht werden, wie aus seinem Testament hervorgeht. Der Stiftung sowie Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff gehören dann 59 Prozent an Knorr-Bremse und 50,1 Prozent an Vossloh.