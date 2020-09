Im Umkehrschluss, so die Deutung vor wenigen Jahren, wäre die Rolle von Springers Vorstandschef Mathias Döpfner wohl arg geschwächt worden, wäre es zu dieser Konstellation gekommen. Zwar hatte Friede Springer in der Folge mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dass ihr daran nun nicht gelegen wäre. Doch ein so klares Bekenntnis, wie es die 78-Jährige nun mit ihrer jüngsten Entscheidung ablegt, überrascht dann doch.



Döpfner, das meldete Springer nun, kauft direkt 4,1 Prozent der Aktien von Friede Springer. Außerdem wird die Verlegerwitwe ihrem langjährigen obersten Manager weitere gut 15 Prozent in Form einer Schenkung übertragen. Friede Springer und Döpfner kontrollieren damit künftig beide jeweils rund 22 Prozent der Springer-Anteile – allerdings wird Döpfner künftig auch das Stimmrecht von Springers Anteil bekommen, insgesamt also 44 Prozent. Mehr hat nur der US-Finanzinvestor KKR, der es auf 47,6 Prozent der Anteile bringt.