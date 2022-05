Neun-Euro-Ticket: Das Neun-Euro-Experiment wird scheitern

Was war das für eine coole Tour 1995. Das Schönes-Wochenende-Ticket hat mich und vier Freunde an einem Sommersamstagmorgen von Düsseldorf nach Hamburg gebracht – und nach einer durchzechten Nacht am Sonntagfrüh wieder zurück. 15 Mark für fünf Leute, also drei Mark pro Person. Regionalexpress, ein paar Umstiege – Hamburg, wir kommen. Es war zwar voll in den Zügen. Aber was soll’s. Die Reise hat sich gelohnt.