ÖBB-Chef Matthä „Nachtzüge haben eine große Zukunft“

Und wohin geht die Nachtzugreise in den nächsten Jahren?

Nachtzüge ergeben erst auf langen Distanzen richtig Sinn. Idealerweise können Kunden am Abend zwischen 20 und 22 Uhr einsteigen und am nächsten Morgen zwischen 7 und 9 Uhr am Zielort aussteigen. Sie können dann gut schlafen, frühstücken und kommen entspannt in den Tag. Die engen Zeitfenster für die perfekte Reise machen das Angebot aber auch komplex.