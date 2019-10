Onlinehandel Zalando hängt Amazon beim Klimaschutz ab – um 20 Jahre

Auch bei anderen Umweltthemen will Zalando künftig mehr tun. Verpackungen sollen bis 2023 so gestaltet werden, dass sich Abfälle deutlich verringern und Materialien häufiger wiederverwenden lassen. Bis 2023 will Zalando außerdem auf die Verwendung von Einwegplastik verzichten und 20 Prozent des gesamten Handelsvolumens auf der Plattform mit nachhaltigeren Produkten erzielen. Das entspricht laut Ritter Waren im Wert von rund 3 bis 4 Milliarden Euro. 2019 sollen hier 260 Millionen Euro erreicht werden. Das Segment sei eines der am schnellsten wachsenden in Zalandos Geschäft.



Für den gesamten Konzern deutet sich dennoch ein heikler Spagat an. Erst im Februar hatte Ritter angekündigt, dass Zalando bis 2023/24 deutlich wachsen will. Der Bruttoumsatz des Modehauses soll von 6,6 auf dann 20 Milliarden Euro klettern. Doch lassen sich massives Wachstum und mehr Nachhaltigkeit tatsächlich vereinbaren?