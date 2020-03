Optimismus mit Abstrichen „Immunsystem der Post ist sehr intakt“

Der Streetscooter rollt bald nicht mehr vom Band, Amazon bringt immer mehr Pakete selbst zum Kunden und die Corona-Krise hält die Welt in Atem: All das belastet die großen Ziele, die sich die Deutsche Post für 2020 gesetzt hat. Ist es da legitim, sich noch für die Erfolge der vergleichsweise entspannten Vergangenheit zu feiern? Fragt man die Post, ist es das. Der Erfolg sei schließlich die Basis, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. „Unser Immunsystem als Firma ist sehr intakt“, sagte Post-Chef Frank Appel am Dienstag im „DHL Innovation Center“ in Troisdorf, wo er neben der Front eines blankpolierten DHL-Lasters am Dienstag die Zahlen für 2019 präsentiert. Journalisten auf Barhockern zwischen „Trend Cube“ und gläserner „Solutions Box“ – ein 25 Jahre alter Riese will hier ein bisschen Start-Up spielen.