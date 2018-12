Paketdienste „Es braucht Allianzen gegen Amazon“

Amazon hat seine eigene Zustelllogistik aufgebaut und ist nun gleichzeitig Konkurrent und Großkunde von vielen Paketdiensten. Welche Antworten müssen die Paketdienste auf diese Konkurrenz finden?

Amazon vollbringt etwa mit der Zustellung am Tag des Bestellens oder der Lieferung am nächsten Tag gewaltige Logistikleistungen. Natürlich muss man sich das auch leisten können und das Volumen dafür haben. Amazon kann sein Paketgeschäft ja durch andere Geschäftsbereiche quersubventionieren und muss im Gegensatz zur Konkurrenz in diesem Bereich gar nicht profitabel sein.



Was Amazon schafft, ist, Kundenwünsche zu erkennen und zu erfüllen. Wer seine Bestellung am selben Tag haben will, bekommt das von Amazon auch erfüllt. Allerdings wollen 80 bis 90 Prozent der Kunden ihre Bestellung gar nicht am selben Tag erhalten und vielen ist es auch gar nicht wichtig, dass das Paket am Folgetag kommen muss. Wer es schafft, die Wünsche des Kunden zu bedienen und zur richtigen Zeit zum richtigen Ort zu liefern, der wird auch überleben.