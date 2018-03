Peter Thiel „Die Linken auf Schritt und Tritt bekämpfen“

Ein Blick in die Archive der kalifornischen Eliteuni Stanford lässt erahnen, wohin die Reise gehen wird. Mit der „Stanford Review“ hatte der damals 19-jährige Philosophie- und Jurastudent Thiel im Jahr 1987 eine Zeitung gegründet und anschließend als Chefredakteur geführt. Die Inhalte weisen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart auf. In dem Blatt geht es um Rechte von Minderheiten, das Verhältnis zu Russland, sexuelle Belästigung – und immer wieder um die angebliche Unterdrückung kontroverser Meinungen in angeblich gleichgeschalteten Medien. Mit ihrer Haltung zu diesen Themen wirkt die „Stanford Review“ wie eine intellektuelle Frühversion des rechten Fernsehsenders „Fox News“. An Thiels Ansichten hat sich im Lauf der Jahrzehnte auffallend wenig geändert. Der Mann ist sich treu gebleiben. Der war schon immer so.