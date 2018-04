Post macht Ernst mit dem StreetScooter: Der nächste Schritt zum Autobauer

Doch hinter der Entscheidung könnte noch ein größeres Kalkül stehen: Das eigene Ressort ebnet den Weg für einen Börsengang des StreetScooters. Noch stehen nicht alle Details fest. „Corporate Incubations“ soll der neue Geschäftsbereich heißen, erklärte die Deutsche Post heute in einer Pressemitteilung, nachdem der Aufsichtsrat der Entscheidung zustimmte. Der Name erinnert an die aus der Start-up-Szene bekannten Inkubatoren. Der Bonner Konzern will innerhalb dieses Bereiches innovative Projekte vorantreiben und daraus nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln – so wie bei dem StreetScooter. Dazu könnte zum Beispiel auch die eigene Post-Drohne, der Paketkasten oder die digitale Frachtbörse Saloodo gehören. Welche Projekte genau in das neue Ressort fallen, werde in den kommenden Wochen entschieden, erklärte ein Post-Sprecher gegenüber der WirtschaftsWoche. Jürgen Gerdes kann sich so nach und nach sein eigenes Reich basteln.