Private Abschleppdienste Die Abzocke am Parkplatz

Internetforen sind voll von Beschwerden über solche privaten Parksheriffs und deren oft exorbitanten Preise. Verbraucherschützer beklagen seit Jahren die Abzocke am Parkplatz. Anwälte strengten bereits Prozesse wegen Wucher und Erpressung an. Doch wessen Auto einmal am Haken der privaten Abschleppdienste hängt, der hat es in vielen Fällen ohnehin mit dem Graubereich der deutschen Unternehmenslandschaft zu tun. Recherchen der WirtschaftsWoche zeigen, wie dubios einige dieser Abschleppfirmen und deren Praktiken sind.



So fallen die privaten Parkraumbewirtschafter in vielen Fällen nicht nur durch Fantasiepreise auf. Das Eigenkapital mancher Firmen ist so gering, dass Zweifel aufkommen müssen, wie allfällige Schäden an den abgeschleppten Autos überhaupt bezahlt werden sollen. Auch die Identifizierung der Firmen ist nicht immer ganz einfach. Oft finden Autofahrer nur über Umwege heraus, wer ihr Auto mitgenommen hat. Am offiziellen Firmensitz finden sich mitunter überhaupt keine Büros dieser Firmen. Fraglich ist zudem das Verhältnis zwischen den Supermarkt-Ketten und den Abschleppfirmen. Profitieren Supermarktketten über die Abwicklung durch barzahlen.de gar von den Abschleppern?