ProSiebenSat.1 / KKR Rein, raus, 50 Millionen verdient

Gelohnt hat sich das Engagement in Bayern allerdings nicht nur für KKR. Profitiert hat auch das damalige Management von ProSieben Sat.1. Vorstände und Führungskräfte kassierten Boni in Millionenhöhe, insgesamt 76,8 Millionen Euro. Die größte Summe ging an den damaligen Vorstandschef Thomas Ebeling. Der ehemalige Pharmamanager, der beim TV-Konzern einen strikten Sparkurs fuhr und berüchtigt war für sein Mikromanagement, erhielt 23,4 Millionen Euro.



