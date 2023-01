Ranking: Die besten Gesundheitsdienstleister Die Sieger punkten mit Nachsorge via App

Allerdings stehen nicht alle Kapitalgesellschaften in der Gunst von Patienten und Kundinnen so hoch oben wie Median: So haben die privaten Krankenhausketten Helios (89 Kliniken in Deutschland) und Asklepios (mehr als 100 Gesundheitseinrichtungen, davon 36 Kliniken) in der Kategorie „Krankenhausgruppen überregional“ nicht die Top-Platzierung erreicht. Bei beiden Unternehmen klagten Pflegerinnen und Pfleger über zermürbende Arbeitsbedingungen. Sieger in der Kategorie wurde stattdessen der katholische Elisabeth Vinzenz Verbund (13 Krankenhäuser) aus Berlin.



Lesen Sie auch: Lauterbachs Problem mit den Krankenhäusern