Rhön Klinikum Der Kampf der Klinik-Patriarchen

Nun kämpfen die Patriarchen wieder gegeneinander – diesmal in anderer Konstellation. Nun will Asklepios die verbliebenen fünf Rhön-Kliniken, inklusive der Uni-Kliniken in Gießen und Marburg, übernehmen. Darauf haben sich Broermann und Münch geeinigt. Was wiederum Braun auf den Plan rief, mit rund 25 Prozent Großaktionär bei Rhön. Der Medizintechnik-Unternehmer fühlt sich offensichtlich übergangen – und versucht anscheinend, die Übernahme von Rhön noch mit rechtlichen Mitteln zu verhindern. Auch auf Verlangen von Braun hatte Rhön für den heutigen Mittwoch zu einer außerordentlichen Hauptversammlung geladen. Wie in diesen Zeiten üblich, natürlich virtuell.