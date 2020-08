Ruinöser Wettbewerb Corona verschärft den Existenzkampf der Regionalflughäfen

Die Coronakrise befeuert den Streit über die Existenzberechtigung kleiner Regionalflughäfen in Deutschland. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) prangerte in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie für die Umweltorganisation BUND „massive Überkapazitäten“ und ruinösen Wettbewerb angesichts von 24 Hauptverkehrsflughäfen an. Mit dem für 2024 in der Europäischen Union geplanten Ende von Betriebskostensubventionen stehe der Fortbestand von mindestens sieben der 14 untersuchten Regionalflughäfen infrage. Der Geschäftseinbruch während der Coronapandemie verschärfe die Lage.