Quartalszahlen Warum Lufthansa das Krisenprogramm so schwerfällt

So kompliziert bereits dieser Teil wirkt, richtig hart wird es erst noch. Denn die Coronakrise hat vor allem eines gezeigt: Lufthansa braucht nicht nur niedrigere Kosten, sondern vor allem flexiblere. Die – wie auch bei Air France-KLM und mit Abstrichen IAG – im Vergleich zu Billigfliegern wie Ryanair und Wizz hohen Quartalsverluste rühren vor allem aus mangelnder Anpassungsfähigkeit der Ausgaben. So brach der Flugumsatz im vergangenen Quartal bei allen Airlines um 95 Prozent und mehr ein. Doch bei Ryanair lag der Fehlbetrag gemessen am Umsatz bei nicht mal einem Viertel dessen, was Lufthansa & Co. verloren haben.



Der Hintergrund: Ryanair gelang es, die Ausgaben in der Krise um etwa 85 Prozent zu drücken. Lufthansa schaffte nur rund 60 Prozent. Das rührt nicht nur daher, dass Ryanair schnell und rigoros die Gehälter kürzte. Wichtiger ist, dass Lufthansa vergleichsweise viele Dinge wie die Wartung und die Abfertigung am Flughafen selbst macht. Ryanair hingegen hat schon vor der Krise viele Dinge an Fremdfirmen vergeben. Somit entfielen mit der Arbeit auch ein großer Teil der Ausgaben – und die Probleme hatten dann eben die Geschäftspartner.