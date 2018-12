Schalkes Finanzvorstand Peter Peters „Fußballvereine werden von den Fans finanziert“

Und wenn Sie nicht mehr erfolgreich sind und Geld brauchen?

Dann bringt uns eine einmalige Finanzspritze durch den Verkauf von Anteilen doch auch nicht so weit, wie einige denken. Davon können wir dann in der heutigen überhitzten Transfersituation vielleicht zwei Spieler kaufen, aber dadurch geht es ja nicht explosionsartig sportlich nach oben. Finanzierungen sind wichtig. Ich finde es jedoch noch viel wichtiger über Produktentwicklung zu sprechen. Unser Produkt ist der Fußball. Hier sollten wir besser inhaltlich arbeiten als unsere Konkurrenten. Ich vergleiche das gerne mit der Automobilindustrie. Entscheidend ist das Produkt, also das Auto. Wenn der VW zum Beispiel schlecht ist, wird er weniger gekauft, der Umsatz sinkt. Da können sie im Finanzierungsbereich machen, was sie wollen. Das Produkt muss stimmen. Also müssen wir im Fußball besser werden, bessere Spieler und Trainer ausbilden und uns weiter entwickeln.