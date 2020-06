Spin startet in Deutschland „Wir haben einen viel längeren Atem“

WirtschaftsWoche: Herr Petersen, Sie starten mit Spin am Mittwoch in Deutschland. Die Ankündigung kam ziemlich überraschend. Wie kam es dazu? Immerhin befinden wir uns noch in der Coronapandemie, viele E-Scooter-Angebote sind gerade erst wieder eingeschränkt verfügbar.

Felix Petersen: Wir starten am Mittwoch in Köln und in der nächsten Woche auch schon in Dortmund und Essen. Da wir zu Ford gehören, hilft uns die Präsenz des Unternehmens in Köln bei der Zusammenarbeit mit der Stadt. Hierzulande herrscht außerdem eine Rechtssicherheit und die Rhein-Ruhr-Region liegt mitten in der am dichtesten besiedelten Zone Europas. Wir planen die Expansion nach Europa schon seit dem vergangenen Jahr. Klar: Die Coronakrise kam uns jetzt dazwischen. Allerdings hat Spin auch in den USA als einziger Anbieter durch die Krise hindurch in neun Märkten operiert und so Erfahrungen sammeln können. In Deutschland starten wir ja jetzt nicht während der Hochzeit der Pandemie, sondern durch die ersten Lockerungen sehen wir schon wieder Bedarf für unser Angebot. Es ergibt sehr viel Sinn, jetzt zu starten.