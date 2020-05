Staatshilfe für die Deutsche Bahn Warum ein einziger Satz Bahnchef Lutz unter Druck setzt

In normalen Zeiten wäre dieser Satz kaum der Rede wert. Man hätte ihn als notorischen Reflex der Bundesregierung abgetan, auf Anfragen der Opposition möglichst gar nichts zu sagen. Doch dieses Mal ist alles anders. Der Satz wird den Aufsichtsrat beschäftigen, der heute per Videokonferenz tagt – und er wird Bahnchef Richard Lutz unter Druck setzen. Die Bahn will Geld vom Staat. Aber hat sie einen Teil des Schadens der vergangenen Wochen möglicherweise selbst zu verantworten?