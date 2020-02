Statistisches Bundesamt Tourismus in Deutschland boomt – zehntes Rekordjahr in Folge

Die Branche profitiert seit längerem davon, dass Deutschland-Reisen im Trend liegen. Hinzu kommen Geschäftsreisende und Messe-Gäste. Auch die Rekordbeschäftigung und die damit steigende Kaufkraft beflügelt die Branche. Dadurch sitzt das Geld bei vielen Deutschen lockerer als in den Jahren zuvor. „Wir bekommen wahrscheinlich ein neues Rekordjahr“, erklärte ein führender deutscher Reisemanager, der angesichts der unübersichtlichen Lage allerdings lieber anonym bleiben will, erst kürzlich gegenüber der WirtschaftsWoche. Nach einer Reihe von hohen Umsatzzuwächsen legte die Reisebranche in Deutschland im vorigen Jahr bereits um gut ein Prozent zu – und das trotz der Thomas-Cook-Pleite.



Dem Bundesverband der Deutschen Tourismusförderung zufolge kommt die Branche auf einen jährlichen Umsatz von rund 300 Milliarden Euro und beschäftigt etwa drei Millionen Menschen. Der Anteil des Tourismus an der Bruttowertschöpfung in Deutschland liegt bei rund vier Prozent. Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen bei ihren Berechnungen Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten.