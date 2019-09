Thomas Cook GmbH Auch die deutsche Thomas Cook will sich per Insolvenz retten

Mit der Insolvenz will sich die deutsche Thomas Cook „von den komplexen finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit der insolventen britischen Thomas Cook Group lösen“, erklärte das Unternehmen. „Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen“, sagte Deutschland-Chefin Stefanie Berk.



Das Gericht wird voraussichtlich noch am Mittwoch einen erfahrenen Restrukturierer einsetzen, der die Neuausrichtung des Geschäfts im Rahmen eines Insolvenzverfahrens federführend begleite. In Oberursel hofft man nun darauf, dass die deutsche Reisetochter aus diesem Prozess saniert hervorgehen kann. In den vergangenen zwei Tagen seien intensive Gespräche mit Investoren, Hotelbetreibern und Vertriebspartnern geführt worden. Sie hätten Thomas Cook zumindest die Zuversicht gegeben, dass die Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen eine Zukunftschance hätten.