Thomas-Cook-Pleite Condor macht Gewinn, bekommt Kredit – und meldet doch Insolvenz an

Fast schwieriger scheint momentan die Lage für das klassische Touristikgeschäft des Konzerns in Deutschland zu sein, das unter der Thomas Cook GmbH mit Sitz in Oberursel gebündelt ist. „Wir tun alles in unser Macht Stehende, um den Fortbestand unseres Unternehmens zu sichern“, hatte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefanie Berk, am Dienstag erklärt. So werde derzeit mit „möglichen Kapitalgebern“ gesprochen.