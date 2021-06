Trans-o-flex „Inzwischen können Sie in den ersten Impfzentren ihr eigenes Echo hören“

Der CEO des Unternehmens, Wolfgang Albeck, der auf rund fünfzig Berufsjahre in der Logistikbranche zurückblickt, verfügt damit auch über einen guten Überblick über die Lage in den Impfzentren. Während in Berlin die Gesundheitsminister der Länder üb er die Zukunft der Impfzentren diskutieren, zeigt Albeck eine klare Haltung: „Vor einigen Monaten waren die Impfzentren rappelvoll. Inzwischen können Sie in ersten Impfzentren bereits ihr eigenes Echo hören“, sagt er. Seine Forderung lautet: „Die Impfzentren sollten schließen, das Impfen künftig den Hausärzten überlassen bleiben.“ Es gebe rund 400.000 Ärzte in Deutschland, davon etwa 45.000 Hausärzte, „da verteilen sich die Impfungen besser. Es ergibt keinen Sinn, sowohl in Arztpraxen als auch in Impfzentren zu spritzen und dafür doppelte Kosten und doppelte Strukturen vorzuhalten“, meint Albeck.