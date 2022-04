Übernahmeversuch Tesla-Chef Musk will Twitter für 41,4 Milliarden Dollar kaufen

Musk bietet nun allen Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das Papier schloss am Mittwoch bei knapp 46 Dollar. Er habe ein „bestes und endgültiges“ Angebot zum Kauf von Twitter gemacht, sehe ein außergewöhnliches Potenzial in dem Social-Media-Unternehmen, so Musk. Nach dem Erwerb wolle er Twitter von der Börse nehmen, kündigte Musk an.