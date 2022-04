Streit über Twitter Eskalation mit Ansage: So kämpft der Tesla-Chef gegen die Börsenaufsicht

Angeblich soll sein Anteil an Twitter bereits Mitte März bei über fünf Prozent gelegen haben, Musk meldete seinen Einstieg der SEC aber erst am 4. April. So hielt er den Aktienkurs niedrig und konnte in der Zwischenzeit weiter günstig Twitter-Aktien kaufen, lautet der Vorwurf. Gut möglich, dass die SEC wegen Wertpapierbetrugs ermittelt und sich der Vorwürfe annimmt. Es wäre nicht die erste Auseinandersetzung zwischen Musk und der Behörde. Eine Chronologie der Eskalationen.