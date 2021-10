USA-Reisen „In den Premiumabteilen könnte es im November wieder eng werden“

Seit gut einer Woche stehen die Chancen auf Partylaune wieder besser. Die US-Regierung hat verkündet, dass ab November geimpfte Reisende aus der EU und Großbritannien ins Land dürfen. Damit können nicht nur viele Manager ihre Geschäftsfreunde und Unternehmen in den USA sehen. Auch Reisen für Weihnachtseinkäufe in New York und das Sonnentanken in Florida sind wieder möglich. „Das ist ein großer Schritt vorwärts für die weltweite wirtschaftliche Erholung“, so Andrew Crawley, Chief Commercial Officer des führenden Geschäftsreisedienstleisters American Express Global Business Travel.