„Verdacht des Betruges“ Erstes Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Corona-Testzentren

Das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) in Bonn erstattet den Kassenärztlichen Vereinigungen einmal im Monat die gemeldeten Testkosten. Auf WirtschaftsWoche-Anfrage teilte das BAS mit, in den Monaten April und Mai in diesem Zusammenhang rund 659 Millionen Euro an die Kassenärztlichen Vereinigungen ausgezahlt zu haben. Davon entfallen rund 275 Millionen Euro auf die Beschaffungskosten der Tests, die übrigen 384 Millionen Euro auf die Pauschalen für die Abstrichentnahme und Ergebnismitteilung.



