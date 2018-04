Verdi-Chef: Bsirske erwartet Durchbruch bei Dienst-Tarifverhandlungen

Nach den massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst erwartet Verdi-Chef Frank Bsirske einen Durchbruch in der am Sonntag beginnenden dritten Verhandlungsrunde. "Sowohl bei der Höhe als auch bei der Struktur des Abschlusses lagen wir in den letzten beiden Runden noch sehr weit auseinander", sagte Bsirske dem Handelsblatt. "Aber bei den Signalen, die ich nun empfange, sollte es gelingen können, in der dritten Verhandlungsrunde zu einem tragfähigen Kompromiss zu kommen."