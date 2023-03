In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn hat der Konzern am Dienstagabend ein erstes Angebot vorgelegt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wolle dieses nun prüfen und am Mittwochmorgen zur Bewertung den Tarifkommissionen vorlegen, sagte ein Gewerkschaftssprecher im Anschluss. Dann werde über das weitere Vorgehen entschieden. Zum Inhalt wurde erst einmal nichts bekannt. Personalvorstand Martin Seiler hatte zuvor angekündigt, dass das Angebot unter anderem die Mindestlohnthematik aufgreife.