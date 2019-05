Vor Entscheidung im Bundesrat Diese Versicherungen sind schon startklar für die E-Scooter

Die Versicherung in Deutschland werde ebenfalls eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro umfassen, die Schäden an Dritten abdeckt. „Sollte ein Kunde einen gemieteten Scooter aber selbst beschädigen, so muss diesen Schaden der Kunde tragen“, sagt Unterkircher. Den Preis der Versicherung werde Voi in Deutschland vorerst nicht auf den Kunden abwälzen. „Da Deutschland allerdings das erste Land ist, das die Versicherung so detailliert regelt, müssen wir auch hier neue Erfahrungen sammeln und das nach einer Zeit analysieren.“ Außerdem wittert Unterkircher noch etwas anderes: Die DEVK arbeite „sehr eng“ mit der Deutschen Bahn zusammen. „Dadurch kommen wir durch die Versicherung auch an einen möglicherweise neuen strategischen Partner heran.“