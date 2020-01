Wegen Verzögerung bei 737 Max fehlen Flieger Ryanair-Tochter Laudamotion prüft Großbestellung bei Airbus

Das soll sich bald ändern. Nachdem Boeing am Dienstag eine weitere Verspätung seines Bestsellers 737 Max verkündete, interessiert sich Ryanair nun offenbar doch wieder für Maschinen von Airbus. Betreiben soll die Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 und A321 aber nicht Ryanair selbst, sondern die österreichische Tochter Laudamotion, die bereits 23 Airbus-Maschinen in ihrer Flotte hat und die Zahl bis zum Sommer auf 38 aufstocken will. „Aktuell sind wir in Gesprächen mit Airbus für einen weiteren Flottenausbau“, bestätigte eine Laudamotion-Sprecherin der WirtschaftsWoche. Die Verhandlungen sind offenbar noch in einem frühen Stadium. Denn nachdem Ryanair auf Anfrage zunächst an Laudamotion verwiesen hat, erklärte das Unternehmen noch nicht mit Airbus zu verhandeln. Ryanair-Insider des Unternehmens erklärten jedoch, dass der Plan zum Ausbau von Lauda mit bis zu 100 Maschinen stehe. „Lauda bekommt die Maschinen“, heißt es in Ryanair-Kreisen.