Wegen Verzögerung bei 737 Max fehlen Flieger Ryanair will Großbestellung bei Airbus aufgeben

Wie ernst Ryanair diesmal das Interesse am Airbus-Flieger ist, zeigt sich darin, dass die Linie offenbar an einer Notlösung arbeitet, falls sich der Großeinkauf länger hinzieht oder deutlich kleiner ausfällt als geplant. Denn parallel zum Kontakt in die Airbus-Zentrale nach Toulouse suchen die Ryanair-Flottenplaner auch nach gebrauchten Fliegern, berichten Manager von Leasingunternehmen. O’Leary selbst gibt das zumindest teilweise zu. Zwar müsse die Gesellschaft natürlich ausschließlich neue Jets kaufen, weil nur das zum angestrebten Image als Europas umweltfreundlichste Airline passe. „Aber die älteren A320 sind gerade in großer Menge und günstig zu mieten“, so O’Leary gewohnt kostenbewusst. „Damit sind die teilweise billiger im Betrieb als neue Maschinen.“