Weinbau im Klimawandel „Es gibt keine unreifen, kleinen Jahrgänge mehr“

Also alles prima?

So einfach ist es nicht. Der vielen kühlen Jahrgänge in den letzten Generationen wegen entstand früher ein Maximierungsgedanke, der vielen uns bis heute in den Köpfen steckt. Damals war es nötig, das Höchstmaß an Zucker und Reife zu erzielen – weil es nicht selbstverständlich war. Aber auch die besten Önologen können aus schlechten und unreifen Trauben keine guten Weine machen. Heute müssen wir nicht mehr alles dafür tun, um die maximale Reife zu erreichen. Eine gute Reife ergibt sich automatisch. Die Blüte ist früher, die Trauben reifen früher und in so einem Jahr wie diesem enthalten sie deswegen besonders viel Zucker. Wir müssen heute eher darauf achten, dass die Wachstumsprozesse nicht zu schnell verlaufen.