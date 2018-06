Nach einer Umfrage des Interactive Advertising Bureau (IAB) unter US-Marketing-Führungskräften gaben 65 Prozent an, mit der hausinternen Abwicklung des programmatischen Einkaufs begonnen zu haben oder diesen bereits nicht mehr extern zu vergeben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch den deutschen Agenturen dieses Geschäft völlig entgleitet.

Für Bob Liodice, CEO der amerikanischen Association of National Advertisers, ist es „offensichtlich, dass eine wachsende Zahl von Marketers zunehmend die Kontrolle über ihre Mediainvestitionen übernehmen.“ Die Einschläge kommen von allen Seiten: Google und Facebook („Goobook“) gehören schon lange zu den größten Medienvermarktern der Welt. Sie teilen inzwischen 90 Prozent des digitalen Werbewachstums unter sich auf. Das Problem für Agenturen: Google und Facebook machen das Geschäft am liebsten direkt mit den Werbekunden. Auch immer mehr Kunden finden Gefallen daran, das Mediageschäft direkt mit den Medienvermarktern abzuwickeln: Die Transparenz steigt und alle Rabatte landen direkt beim Unternehmen.