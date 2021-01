Was dort aber nicht steht, ist, dass man nach drei Monaten nicht einfach wieder gehen kann. Sondern dass man mindestens zwölf Monate an den Vertrag gebunden ist. Zu welchen Konditionen, das wird so winzig klein darunter geschrieben, dass es nur ein Prädikat verdient: unverschämt. Denn genauso wichtig für uns Verbraucher wie die Information, was es in den drei Monaten kostet, ist, was es in den neun Monaten danach kostet. Aber das wird winzig drunter geknallt, dass es aus üblicher Plakatbetrachtungs-Entfernung nicht lesbar ist.