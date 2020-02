Stadtbus, U- und S-Bahn hingegen sind oft rumpelig, überfüllt und so schlecht belüftet, dass mitunter die Atemfeuchte die Fenster runterläuft, sich unten am Fenstergummi sammelt und in die Winterjackenärmel der Fenstersitzer einsickert. Ein einziges überfordertes Deo kann schnell zwanzig Leuten den Start in den Tag zum Horror machen. Nur, weil wir es von Kindheit an nicht anders kennen, hinterfragen wir diese Zustände kaum mehr.