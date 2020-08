Die engagierten Betreiber der Läden werden selber am besten wissen, was ihnen am meisten hilft. Ich meine ja nur: Ausgehen muss gemütlich UND gesund sein. Für gemütlich allein sind die meisten in unserem Land sicherlich einfach zu schlau und vorsichtig. Dann kommen am Ende nur die Corona-Leugner. Und ohne Impfung und wegen ineffektiver Lüftungssysteme kann „gemütlich und gesund“ nach meiner Überzeugung im kommenden Winter nur draußen klappen. Was sagen die Gastronomen? Wie finden Sie die Ideen? Ich wünsche mir, dass alle über die kalten Monate kommen.