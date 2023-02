Wirecard-Prozess: Heute geht es für Markus Braun um alles

Braun habe eine zentrale Rolle im Drittpartnergeschäft gespielt, habe „operative Anweisungen“ gegeben, Umsätze im Nachhinein umcodieren lassen, sagte Bellenhaus. Er habe sich teilweise dagegen gewehrt – sein Vorgesetzter von Erffa habe dann Kontakt zu Braun gesucht, so Bellenhaus. Die Beschwerden hätten aber wenig Erfolg gehabt. Von Erffa habe ihn angerufen und mitgeteilt, dass es bei den Vorgaben bleiben müsse. „Markus will das so“, soll von Erffa gesagt haben.



Jetzt hat Braun die Chance, die Vorwürfe zu kontern. Sein Strafverteidiger Alfred Dierlamm hat in der vergangenen Woche schon mal vorgelegt: Bellenhaus sei „ein professioneller Lügner“, so der Rechtsanwalt. Die Botschaft: Wer so versiert im Fälschen von Unterlagen ist wie Bellenhaus, der kann auch Staatsanwälte narren. Seinen Mandanten Braun stellt Dierlamm als Opfer dar: Eine Bande um Marsalek und Bellenhaus habe hinter Brauns Rücken Umsätze aus dem Drittpartnergeschäft abgezweigt – das es nach Darstellung von Dierlamm sehr wohl gegeben hat.