Wohnungsnot und Immobilienboom Wohnungsbau gewinnt in Corona-Jahr an Tempo – aber weiter Stau am Bau

Im Corona-Krisenjahr sind in Deutschland so viele Wohnungen gebaut worden wie seit fast 20 Jahren nicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im vergangenen Jahr erstmals seit 2001 wieder mehr als 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Aus Sicht der Gewerkschaft IG BAU und der Immobilienbranche reicht das aber nicht, um die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum insbesondere in Städten zu stillen. Die IG BAU warf der Regierung ein Scheitern ihrer Wohnungsbau-Offensive vor.