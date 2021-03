Zitter-Comeback für den Urlaub 3 Grafiken verraten, wie es um die Reiselust wirklich bestellt ist

Mit ähnlichen Worten warnen derzeit auch andere Reisemanager, dass in diesem Jahr die Angebote an Übernachtungsmöglichkeiten knapp werden könnten. Besonders Ferienhausvermittler und Tophotels unken, es gebe stellenweise bereits mehr als doppelt so viele Anfragen wie bis Anfang März 2020. Damals sah es vor der Coronakrise ganz nach einem Rekordjahr für die Reisebranche aus. „Auf Borkum haben wir eine Auslastung von teilweise 95 Prozent im August, auf Sylt ebenfalls über 90 Prozent“, sagt Michelle Schwefel, Leiterin des Deutschen Ferienhausverbandes. Dirk Iserlohe, Aufsichtsratschef der Dorit-Hotels berichtet gar, sein Sol’ring Hof genanntes Haus auf Sylt sei bereits in den zwei Wochen vor Ostern komplett ausgebucht, weil die Kunden ein Ende des Lockdowns erwarten. „Die Leute sitzen auf gepackten Koffern“, freute sich Tui-Chef Fritz Joussen gerade in einer Mitteilung.