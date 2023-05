Andreas Schell EnBW-Chef mahnt Ampel zu Tempo beim Industriestrompreis

Andreas Schell, der Vorstandsvorsitzende des süddeutschen Energiekonzerns EnBW, fordert in der Debatte um einen Industriestrompreis eine baldige Entscheidung der Bundesregierung. „Es gehört zur Natur der Sache, dass die Drei-Parteien-Koalition in Berlin über so schwerwiegende Fragen diskutiert. Das ist in Ordnung“, sagte Schell der WirtschaftsWoche. „Was aber wichtig ist: Die Diskussion darf sich nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir brauchen jetzt zügig Entscheidungen, damit der Rahmen für alle klar ist.“