Energiekonzern EnBW treibt Teilverkauf der Stromnetztochter TransnetBW voran

Die „Börsen-Zeitung“ hatte auch die Sparkassen in Baden-Württemberg unter der Führung der Stuttgarter SV Sparkassenversicherung ins Spiel gebracht. Die Versicherung erklärte am Freitag, seit Jahren unter anderem in Stromnetzen investiert zu sein. „Mit unserem Unternehmenssitz in Baden-Württemberg betrachten wir Investitionsmöglichkeiten hier naturgemäß mit großer Aufmerksamkeit.“ Zu einzelnen Investitionsmöglichkeiten und Spekulationen wolle man sich aber nicht äußern.